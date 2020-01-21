2020/01/21 | 04:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرمن جديد دوت الانفجارات في محيط السفارة الأمريكية وسمعت صافرات الإنذار داخل المنطقة الخضراء، بالتزامن مع التصعيد الاحتجاجي.

سقطت عدة صواريخ في محيط السفارة الأمريكية في هجوم جديد تزامن مع التصعيد الاحتجاجي

وقال ضابط في الشرطة لـ "الترا عراق"، فجر الثلاثاء 21 كانون الثاني/يناير، إن "عددًا من صواريخ الكاتيوشا سقطت في محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة".

اقرأ/ي أيضًا: ترامب يهدد طهران بعد اتصال ببغداد: أسلحتنا الأشد فتكًا في السفارة

وأضاف الضابط الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن "قوات الشرطة لم تستطع تحديد حجم الخسائر التي خلفها الهجوم".

فيما قال شهود عيان، إن "دوي الانفجارات التي سمعت في العاصمة كان هائلًا"، مشيرين إلى أن صافرات الإنذار انطلقت من مبنى السفارة الأمريكية مرتين.

بدورها ذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية، أن "3 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في محيط المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية"، دون إعلان تفاصيل أكثر.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية، الفصائل المسلحة المقربة إلى إيران بالوقوف خلف الهجمات ضد قواتها في العراق وسفارتها في بغداد، بتوجيه مباشر من الحرس الثوري الإيراني، فيما ترفض واشنطن سحب قواتها من البلاد على الرغم من قرار البرلمان الذي ألزم الحكومة باتخاذ إجراء إخراج القوات الأجنبية.

اقرأ/ي أيضًا:

"ضربة بضربة"..



السيستاني يحذّر والحشد يرد بمحاصرة السفارة الأمريكية

أبلغوه قبل نصف ساعة من الهجوم..



عبد المهدي يكتفي بمراجعة العلاقات مع واشنطن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم صاروخي جديد يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد: هذا ما قاله شهود عيان) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم صاروخي جديد يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد: هذا ما قاله شهود عيان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).