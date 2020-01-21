2020/01/21 | 04:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / إذا كنت تعتقد أن زبدة الفول السوداني مجرد مادة حلوة ومضرة بالصحة واللياقة، فرأيك ليس دقيقا من الناحية الطبية، لأن هذا الغذاء يعود بمنافع جمة على جسم الإنسان، وفق خبراء.وبحسب موقع “ستاندرد ميديا”، فإن تناول جرعة واحدة من زبدة الفول السوداني في اليوم الواحد كافية لإمداد الجسم باحتياجه من النياسين (فيتامين ب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوائد لا تعرفها عن زبدة الفول السوداني) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوائد لا تعرفها عن زبدة الفول السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).