ليفربول يرفض انتقال شاكيري الى روما

2020/01/21 | 04:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن رفض نادي ليفربول فكرة التخلي عن خدمات السويسري شيردان شاكيري، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

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