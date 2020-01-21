مكملات غذائية تعزز خصوبة الرجال

2020/01/21 | 05:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشفت دراسة جديدة أن مكملات زيت السمك قد تعزز خصوبة الرجال، حيث تزيد من عدد الحيوانات المنوية لديهم.ووجدت الدراسة أن الرجال الذين يتناولون بانتظام مكملات زيت السمك لديهم حجم أكبر في الخصيتين وينتجون عددا أكبر من الحيوانات المنوية.وتشير الدراسة إلى أن مكملات زيت السمك، يمكن أن تكون طريقة بسيطة لتعزيز فرص […]

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