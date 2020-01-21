غوغل تطالب بضوابط للذكاء الصناعي

2020/01/21 | 05:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / طالب الرئيس التنفيذي لشركة “ألفابت” (الشركة الأم لغوغل) الأمريكية، بضرورة وضع ضوابط لاستخدام “الذكاء الصناعي”، وإلا كوكب الأرض كله سيكون في خطر.وقال رئيس غوغل، سوندر بيشاي، في تصريحات نقلتها وكالة “بلومبرغ” الأمريكية: “ينبغي أن نسير جميعنا على نهج متوازن في تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الصناعي، لأنها تحقق بالطبع فوائد لكنها لها أيضا […]

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