فضيحة تهز السعودية: شباب يتعاطون الخمور والمخدرات في شوارع الرياض

2020/01/21 | 05:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لعددٍ من الشباب يتعاطون المخدرات ويشربون الخمر في العاصمة السعودية الرياض؛ ما أثار ضجة واسعة.وأظهر الفيديو المتداول الشباب وهم داخل سيارتهم في أحد شوارع الرياض، وبحوزتهم زجاجات خمور وأقراص مخدرة وكذلك الحشيش .#مروج_مخدرات_الرياض pic.twitter.com/xCOavLKEGy — مشعل آلبراهيم (@Michile_Ibrahim) January 18, 2020 وأثار المقطع ضجة واسعة […]

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