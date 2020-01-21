موجة أمطار وبرد قارس تضرب العراق.. احذروا هذه المناطق وحافظوا على الأطفال

2020/01/21 | 05:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتترقب مناطق واسعة من البلاد، أمطارًا غزيرة وطقسًا باردًا بفعل منخفض قطبي يؤثر في أجواء العراق، وسط تحذيرات من أضرار قد تخلقها التقلبات الجوية.

تتأثر البلاد بمنخفض قطبي يخلق موجة شديدة البرودة مصحوبة بأمطار غزيرة

وتوقع المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة له، أن يبدأ مع ظهر الثلاثاء 21 كانون الثاني/يناير، تأثير المنخفض مصحوبًا بكتلة هوائية شديدة البرودة، ما يسبب طقسًا ممطرًا باردًا في عموم مدن البلاد، مرجحًا أن تمتد ذروة الموجة الباردة حتى نهار الأربعاء.

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مناطق واسعة تنتظر الأمطار

وقال السلامي، إن "الموجة تبدأ من غرب وشمال البلاد، ثم تمتد نحو باقي مدن ومناطق البلاد، حيث تتكاثف وتتطور السحب الماطرة"، مشيرًا إلى أن "المدن الوسطى ومناطق الفرات الأوسط (بغداد، الأنبار، جنوب ديالى، واسط، بابل، الديوانية، كربلاء وصلاح الدين) ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة، قبل أن تمتد الأمطار إلى مدن الناصرية وميسان وشمال وشرق السماوة وشمال النجف نهار الأربعاء".

أضاف المتنبئ الجوي، أن "الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة الشدة في مدن السليمانية والموصل ودهوك وكركوك"، موضحًا أن "الأجواء في بعض المدن ستشهد أمطارًا رعدية وتساقط الحالوب، مع نشاط قوي للرياح".

كما توقع السلامي، انخفاض درجات الحرارة بمقدار 5 درجات لتكون الأجواء شديدة البرودة في حالة تتعمق خلال الساعات القليلة القادمة، محذرًا من غزارة الأمطار التي قد تؤدي إلى جريان المياه بين الأزقة والمناطق السكنية المنخفضة.

حذر متنبئ جوي أصحاب المنازل المتهالكة ودعا إلى الحفاظ على الأطفال وتجنب الأماكن المفتوحة

ودعا السلامي، أصحاب المنازل المتهاكلة إلى الانتباه، وحذر أيضًا من برودة الأجواء التي قد تؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد، فيما نصح بـ"تدفئة الجسم قدر المستطاع خاصة بالنسبة للأطفال كونهم أقل مناعة"، مبينًا أن هناك احتمالية "نزول رياح هابطة من السحب، لذلك من الأفضل الابتعاد عن الأماكن المفتوحة خاصةً أثناء العصف الرعدي".

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