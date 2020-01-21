حسن العلاف يباشر بمهام أعماله نائباً فنياً لمحافظ نينوى

2020/01/21 | 06:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / زهراء عليباشر حسن العلاف بمهام أعماله نائبا فنيا لمحافظ نينوى في ديوان المحافظة.وقال حسن اللهيبي النائب الفني خلال تسليمه مهام الاعمال لحسن العلاف نائبا فنيا لمحافظ نينوى: بعد حادثة العبارة أقال مجلس النواب العراق محافظ نينوى الاسبق ونائبيه بناء على توصية من مجلس الوزراء، وبعد أن قدمت طعون من قبل نائبي المحافظ اعادت المحكمة التمييزية الاوراق التحقيقية للمحكمة الادارية واعادت النظر بالحكم السابق واعطت قرارها الاخير باعادتهم للوظيفة وتبرئتهم من التهم الموجهة اليهم، ويباشر الاستاذ حسن العلاف بمهام اعماله نائبا فنيا لمحافظ نينوى.فيما قال حسن العلاف خلال مباشرته بعمله: اباشر مهام اعمالي نائبا لمحافظ نينوى بعد كسب الدعوى القضائية لاعادتنا الى منصبنا، ويكون عملنا في هذه المرحلة ليست سهلة ولكن بتعاون الجميع نعمل على تقديم الخدمات لاهلنا ومباشرتنا بالعمل جاءت كممارسة ديمقراطية في العراق وتداولنا السلطة بانسيابية.واشكر الاستاذ حسن اللهيبي على ادائه والذي عمل في وقت صعب جدا حيث نعمل على خدمة اهلنا في محافظة نينوى.

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