قطاع كهرباء الگرمة يعيد العمل لقابلوا مغذي الگرمة ١ ومغذي جميلة ومغذي الحلابسة

2020/01/21 | 06:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيتنفيذا لتوجيهات مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد المهندس احمد طالب الحبوبي وبأشراف مباشر من قبل مدير فرع توزيع كهرباء شرق الانبار المهندس سعد حاتم عبيد الفرحان ولضمان تجهيز المواطنين بتيار كهربائي مستمر ومستقر خلال فترات التجهيز ونتيجة ارتفاع الاحمال على المغذيات التابعة للمحطات الثانوية تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعه لغرض التعامل مع كافه الاعطال الطارئه التي تصيب شبكة التوزيع ذات الجهد العالي والواطئ في مناطق شرق الانبار حيث يجري توجيه الفرق المختصة بصيانة خطوط وتفرعات الشبكة الكهربائية بالإضافة إلى الفرق التي يقع على عاتقها صيانة وتاهيل قابلوات ومحطات التحويل الثانوية للأماكن التي يتطلب تواجد هذه الكوادر».و انجزت الكوادر الهندسية والفنية في شعبة فحص وصيانة القابلوات وبمشاركة الكوادر السانده والمنتشرة في مراكز الصيانة والقطاعات التابعة للفرع اعمالها المتعلقة باعاده مغذي الگرمة /١ 33 kv من محطة الگرمة الثانوية والتي تغذي مناطق متفرقة في مركز القضاء للعمل بعد تعرضه لعارض ادى الى عطب في قابلوا مغذي الگرمة ...حيث جرت هذه الاعمال بجهود استثنائية وعلى مدار الساعه لضمان عودة واستمرار واستقرار التيار الكهربائي للمناطق الواقعة ضمن حدود مسؤولية الفرع من قبل شعبة صيانة القابلوات من قسم الشؤون الفنية وبقيادة المهندس حسام محمد مدهر مسؤول الشعبة».المهندس سعدي جاسم حمادي مسؤول قسم الشؤون الفنية اوضح بانه تم ابلاغنا عن حدوث عارض فني في مغذيات الگرمة والحلابسة وجميلة وفي الحال توجهت كوادرنا على الفور لفحص وتحديد مكان العارض وتم انجاز العمل بوقت قياسي موضحا بان كوادرنا على استعداد لمعالجة اي طارئ على شبكات التوزيع ومحطاتها وملحقاتها ومعالجة الاضرار الناتجه عنها بالسرعه الممكنه وخصوصاً مع ارتفاع الاحمال وحالات الطقس الغير مستقره ..ويذكر أن فرع توزيع كهرباء شرق الانبار قد نوه عن ارقام شعبة الشكاوي 0781744399307817443992لغرض استقبال بلاغات وشكاوى المواطنين فيما يتعلق بخدمة توزيع الطاقة في عموم مناطق شرق الانبار وعلى مدار الساعة … خدمة للصالح العام.

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