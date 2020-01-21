سقوط ثلاثة صواريخ بمحيط السفارة الأميركية في بغداد

2020/01/21 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقطت ثلاثة صواريخ كاتيوشا، فجر الثلاثاء، في محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في وسط العاصمة العراقية بغداد، بحسب مصادر أمنية محلية.

وانطلقت صافرات إنذار المنطقة الخضراء فيما طلبت مكبرات صوت في مجمع السفارة ممن بالداخل بالاحتماء.

وقالت الشرطة العراقية إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل المنطقة الخضراء التي تضم مبان حكومية وبعثات أجنبية.

ولم يتسنّ على الفور معرفة ما إذا أدى هذا القصف الصاروخي إلى وقوع خسائر أو أضرار، في حلقة جديدة من مسلسل الهجمات على المصالح الأميركية في العراق.

وذكرت المصادر أن ثلاثة صواريخ أطلقت من منطقة الزعفرانية خارج بغداد، وسقطت قرب مبنى السفارة.

يذكر أن ظهر يوم 8 يناير شهد سقوط صاروخين في المنطقة الخضراء، بعد ساعات من إطلاق إيران أكثر من عشره صواريخ على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تحوي قوات أميركية.

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