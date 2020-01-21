2020/01/21 | 06:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يفضل الكثير من الأشخاص ارتداء بنطلون جينز، لأسباب مختلفة منه إنه عملى، ولكنه قد يشعر البعض بالإحراج عند بروز البطن أثناء ارتداء البنطلون، لذلك يحاول بكل الطرق اخفاء “الكرش” أمام الأصدقاء وزملاء العمل، ولعلاج هذه المشكلة، نتعرف فى التقرير على حيل مختلفة لإخفاء البطن أثناء ارتداء الجينز، وفقاً لما ذكره موقع (اليوم السابع).[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 نصائح لاختيار الجينز المناسب لإخفاء البطن) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 نصائح لاختيار الجينز المناسب لإخفاء البطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).