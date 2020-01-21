2020/01/21 | 07:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / فاجأ أمير الباحة جنوب غربي السعودية حسام بن سعود بن عبد العزيز، أحد “أكشاك” بيع الشاي في عقبة المدينة بالتوقف بجواره وطلب الشاي، والانتظار لحين تجهيزه، ودفع قيمته.ويظهر الفيديو، أنه وأثناء توجه موكب أمير الباحة إلى محافظة المخواة لافتتاح مهرجان الربيع، توقف الموكب بجانب الطريق وطلب الأمير من البائع كأسا من الشاي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : أمير سعودي يتوقف لشرب الشاي في كشك) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد : أمير سعودي يتوقف لشرب الشاي في كشك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).