سقوط صاروخين في بغداد

2020/01/21 | 07:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قالت وسائل إعلام عراقية الاثنين إن صاروخي كاتيوشا سقطا في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.ونقلت قناة “السومرية” عن مصدر أمني، قوله إن صاروخين كاتيوشا سقطا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد.وأكد المصدر “سقوط الصاروخين أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون معرفة اذا كانت هناك خسائر بشرية أم لا”.وأضاف المصدر أنه […]

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