أصدار أول عملة تذكارية عن فريق كوين في بريطانيا

2020/01/21 | 08:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مصلحة سك العملة الملكية في بريطانيا أول عملة تذكارية عن فريق الروك البريطاني كوين احتفاء بمغني الفريق الرئيسي الراحل فريدي ميركوري وثلاثة أعضاء آخرين في الفريق.

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