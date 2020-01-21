أسعار النفط ترتفع مع إعلان ليبيا باغلاق حقلين نفطيين رئيسيين

2020/01/21 | 08:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع بعد أن بدأ إغلاق قاعدتين كبيرتين لإنتاج الخام في ليبيا وهو ما يثير مخاطر بانخفاض حاد في تدفقات النفط من البلد العضو في منظمة أوبك.

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