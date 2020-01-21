بوينج تسعى لاقتراض 10 مليارات دولار وسط أزمة 737 ماكس

2020/01/21 | 08:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نقلت "رويترز" عن مصدر قوله إن بوينج في محادثات مع بنوك بشأن اقتراض عشرة مليارات دولار أو أكثر وسط زيادة في التكاليف للشركة الأمريكية لصناعة الطائرات بعد تحطم اثنتين من طائراتها 737 ماكس.

وأوردت محطة تلفزيون (سي ان بي سي) الأنباء أولا يوم أمس الاثنين، بأن نقلت عن مصادر قولها إن بوينج قامت حتى الآن بتأمين ما لا يقل عن ستة مليارات دولار من بنوك وإنها تتحدث مع بنوك أخرى حول المزيد من المساهمات.

وأكد مصدر نبأ المحادثات لرويترز، لكن لم يتضح حتى الآن حجم الأموال التي ستسعى بوينج لجمعها وهل ستمضي قدما في خطة لبيع سندات جديدة.

وامتنعت الشركة عن التعقيب.

وذكرت رويترز يوم الجمعة أن إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة من غير المرجح في الوقت الحالي أن توافق على عودة الطائرة 737 ماكس للتحليق في الجو حتى آذار.



لكن ذلك قد يتأخر حتى نيسان أو لفترة أطول.

وأكدت بوينج أمس الاثنين أنها أوقفت بشكل مؤقت انتاج طائرات 737 ماكس في ولاية واشنطن في الأيام القليلة الماضية.



وكانت الشركة قالت في كانون الأول إنها ستوقف الانتاج في وقت ما هذا الشهر.

وقدرت بوينج تكاليف وقف تحليق طائرات 737 ماكس بأكثر من تسعة مليارات دولار حتى الآن ومن المتوقع أن تكشف عن تكاليف إضافية كبيرة في نتائجها للربع الرابع التي ستصدر في 29 كانون الثاني.

ويقدر محللون أن بوينج تخسر حوالي مليار دولار شهريا بسبب وقف تحليق طائرات 737 ماكس.

وأعلنت بوينج أيضا الأسبوع الماضي عن أسوأ طلبيات سنوية في عقود، وأدنى أعداد لتسليمات الطائرات في 11 عاما.

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