2020/01/21 | 08:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، صحة الأنباء التي تم تداولها حول اتخاذها قرار يدعو القوات الأجنبية للخروج من البلاد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحمكمة الاتحادية لم تصدر قرارا حول خروج أو بقاء القوات الأجنبية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحمكمة الاتحادية لم تصدر قرارا حول خروج أو بقاء القوات الأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).