2020/01/21 | 09:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادشهدت العاصمة، الثلاثاء، قطع عدد من الطرق، فيما شهدت شوارع بغداد زخماً مرورياً مع ساعات الصباح الاولى.وقال مصدر امني إن "المتظاهرين اقدموا صباح اليوم، على قطع طريق محمد القاسم من جهة تقاطع الكيلاني بالاتجاهين، كما تم قطع طريق النهضة وساحة الطيران".وأضاف ان "طريق سريع القناة سالك بالكامل مع زخم في بعض الانفاق، وحركة المرور من مول زيونة باتجاه شارع فلسطين شبه متوقفة، وتقاطع الصرافية ومعسكر الرشيد زخم مروري".وأضاف أن "الطريق من مطار المثنى الى الجسر المعلق يشهد زخماً مروريا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطرق المقطوعة والموقف المروري لشوارع بغداد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطرق المقطوعة والموقف المروري لشوارع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).