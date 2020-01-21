تصاعد وتيرة العنف في احتجاجات العراق

2020/01/21 | 09:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الجنوبيه موجة من أعمال العنف والشغب سقط فيها عشرات الجرحى من المتظاهرين ورجال الأمن.وفيما تجري الاستعد...

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