توسع الاحتجاجات والتصعيد في السماوة

2020/01/21 | 09:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بقطع جسر رئيسي بالسماوة وحرق اطارات في تقاطع القشلة.

وقال المصدر لـ "الغد برس"، ان "المحتجين ولليوم الثاني على التوالي قطعوا جسراً رئيسياً بالسماوة، كما احرقوا اطارات في تقاطع القشلة وسط المدينة".

ويأتي ذلك في خطوة تصعيدية من قبل المتظاهرين احتجاجا على مماطلة الحكومة بتنفيذ مطالبهم.

وتستمر الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظات الجنوب التي انطلقت منذ بداية تشرين الأول الماضي، وراح ضحيتها أكثر من الـ600 شهيد وإصابة أكثر من 22 ألف آخرين.

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