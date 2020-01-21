اعتقال عصابة مختصة بسرقة وتفكيك (الستوتات) في الجبايش بذي قار

2020/01/21 | 09:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن الاطاحة بعصابة مختصة بسرقة وتفكيك (الستوتات) في قضاء الجبايش.

وذكر اعلام شرطة ذي قار في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "من خلال تتبع المعلومات الاستخبارية ورصد الحالات السلبية تابعت شرطه قضاء الجبايش عدداً من المشتبه بهم، ومن خلال التحري وجمع المعلومات تم رصد عددا من المتهمين".

واضاف "على الفور شكلت مفرزة امنية وتم القاء القبض على (٥) متهمين بالجرم المشهود مع ضبط عدد من الدراجات النارية المسروقة (الستوتات) ومواد مخدرة نوع كريستال".

واشار الى انه "لدى التعمق بالتحقيق تبين انهم عصابة لتفكيك وتفصيخ الستوتات ووجدت لديهم قطع غيار مع جهاز لتعاطي المخدرات"، مبينةً انه "تم احالتهم للقضاء واكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

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