2020/01/21 | 09:48 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التربية، امس الاثنين، تعرض مدرستين في ذي قار الى اعتداءات، فيما دعت الاجهزة الامنية لممارسة دورها في حماية المؤسسات التربوية.وقالت مديرية تربية ذي قار في بيان وتلقته وكالة صدى انه “في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين الموافق20/1/2020 تعرضت مدرسة العباسية الابتدائية في مركز قضاء الشطرة الى اعتداء بعبوة ناسفة من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تؤكد تعرض مدرستين في ذي قار الى اعتداءات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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