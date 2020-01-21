2020/01/21 | 09:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..القضاء يعلن إحصائية الزواج والطلاق لشهر كانون الأول لسنة 2019 .

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