2020/01/21 | 09:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، عن عمليات عسكرية مشتركة جديدة في مثلث الحدود بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، للقضاء على التنظيمات الإرهابية فيه.وقالت بارلي في مؤتمر صحفي، عقب استقبالها من قبل الرئيس المالي ابراهيم أبو بكر كيتا، مع نظرائها السويدي والاستوني والبرتغالي “ستحدث عمليات جديدة في الأسابيع المقبلة في هذا المثلث الحدودي الشديد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات عسكرية في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات عسكرية في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات عسكرية في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).