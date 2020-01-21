شاهد.. رسالة الشابندر إلى الصدر

2020/01/21 | 10:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر المفكر الإسلامي غالب الشابندر، على موقعه في منصة تويتر، رسالة مرئية إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.أدناه نص الرسالة: رسالة الى السّيد مُقْتَدى الصَّدْر .، pic.twitter.com/G30R5KXEmr — غالب الشابندر (@ghalb_shabander) January 20, 2020

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