طقس العراق.. أمطار غزيرة مع سقوط حبات الثلج في هذه المناطق من البلاد

2020/01/21 | 10:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الثلاثاء، هطول امطار غزيرة وسط وشمال العراق خلال الـ 48 ساعة المقبلة.وقال عطية في منشور له على الفيسبوك، “مازالت تحذيراتنا مستمرة بشمول مناطق وسط البلاد والفرات الاوسط بفرص هطول زخات من الامطار الغزيرة على فترات يوم الثلاثاء ليلا ونهار الاربعاء مصحوبة بهطول حبات من الحالوب والرياح […]

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