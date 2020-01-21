2020/01/21 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الاثنين (21 كانون الثاني 2020)، القبض على عصابة سرقت 63 كيلو غرام من الذهب غربي بغداد.؟

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مكتب الكاظمية التابعة الى مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت وبالاشتراك مع شعبة استخبارات الكاظمية من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين وبعد ثمانية واربعون ساعة من تسجيل حادث الاخبار بالسرقة وذلك لقيامهم بسرقة (ثلاثة وستون كيلوا غرام من الذهب الخالص) من داخل مخزن للمصوغات الذهبية جنوب غربي العاصمة بغداد".

واضاف البيان :"بعد التحقيق معهم اعترفوا صراحة عن قيامهم بجريمتهم النكراء حيث ضبط بحوزتهم المواد المسروقة التي ذكرت اعلاه وتم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٤٣ ق.ع)".

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