صراعات مجتمع المخاطر

2020/01/21 | 10:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كتاب (الحرب في عصر المخاطر) من تأليف كريستوفر كوكر يوصف بأنه أحد أبرز المحللين الستراتيجيين ومن أهم فلاسفة الحرب المعاصرين فهو يمزج على نحو شائق وفريد ما بين العلوم السياسية والاجتماعية والفلسفة،

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