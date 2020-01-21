السودان والبيضان في زمن الجوع العراقي والهوان !!

2020/01/21 | 10:07 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج منذ نعومة أظافري وأنا أحب الهنود الحمر وذوي البشرة السوداء وأتعاطف مع قضاياهم المصيرية حول العالم ، وكنت ومازلت أقف بالضد من كل ما طالهم من حملات الرق […]

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