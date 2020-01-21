صدور أوامر قبض بحق مسؤولين وموظفين بصحة الأنبار

2020/01/21 | 10:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين والموظفين في دائرة صحة الأنبار؛ لشبهة اختلاس قرابة مليار دينار.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الغد برس"، أن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة الأنبار أصدرت أوامر قبض بحق كل من المتهمين، المدير العام لصحة المحافظة سابقاً، إضافة إلى مدير الحسابات واثنين من المحاسبين في الدائرة، عن تهمة اختلاس مبالغ مالية تُقدَّرُ بــ854 مليون دينار عبر التلاعب والتحريف بالمبالغ الحقيقية للسلف المصروفة".

وأضافت إن "المحكمة أصدرت أوامر القبض بحق المتهمين وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات".

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