تأجيل ترشيح رئيس الحكومة الجديد حتى عودة صالح من دافوس

2020/01/21 | 10:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تأجل ملف اختيار رئيس الحكومة المقبل بعد أنباء عن اقتراب حسمه مساء أمس الأثنين، إثر سفر رئيس الجمهورية برهم صالح إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية والمشاركة فيه.

وبحسب مصادر اعلامية، ذكرت بأنه "لن يتم ترشيح رئيس وزارء للعراق حتى عودة رئيس الجمهورية برهم صالح من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية".

وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.

وتشهد بغداد والمحافظات العراقية اليوم الاثنين تصعيداً في الاحتجاجات الشعبية بعد قطع أغلب الطرق والجسور؛ فيما أقدمت قوات الأمن على فتح النار على المتظاهرين في بغداد وبعض المحافظات.

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