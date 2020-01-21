2020/01/21 | 10:18 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد رئيس كتلة تحالف الفتح النيابية محمد الغبان، الثلاثاء، عزم رئيس الجمهورية برهم صالح لقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة دافوس، مؤكدا أن “دم أبو مهدي لم يجف”.وقال الغبان في تغريدة على “تويتر” ، “اين انتم يا فخامة الرئيس من المادة ٦٧ من الدستور التي حملتكم مسؤولية حفظ وصون سيادة العراق وغدا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغبان لرئيس الجمهورية: دم ابو مهدي لم يجف وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغبان لرئيس الجمهورية: دم ابو مهدي لم يجف) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغبان لرئيس الجمهورية: دم ابو مهدي لم يجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).