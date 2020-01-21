كوريا الشمالية تملك ثروة للمستقبل تقدر بـ 10 تريليون دولار

2020/01/21 | 10:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مجلة المصلحة الوطنية الأمريكية، أن النظام في كوريا الشمالية يحتفظ بثروة تقدر بـ 10 تريليون دولار تنتظر رفع العقولات ليتم الاستفادة منها.ورأت المجلة أنه مع استحواذ الصين على ما يقدر بنحو 90% من التجارة الدولية مع كوريا الشمالية، ينتظر أن تضيق عقوبات جديدة الخناق على ما وصفته بآخر مصادر النقد المتبقية أمام بيونغ

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