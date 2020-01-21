2020/01/21 | 10:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي “استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس السيد برافيند كومار جوجناوث، رئيس وزراء موريشيوس، وذلك في اطار “قمة أفريقيا بريطانيا” للاستثمار بلندن”.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس اكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء موريشيوس) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء موريشيوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).