بالصور.. حريق كبير في بابل

2020/01/21 | 10:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، أمس الثلاثاء، عن اندلاع حريق كبير في محافظة بابل، فيما اشارت الى انه تم السيطرة على الحريق واخماده....

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