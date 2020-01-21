الرئيس السيسي يلتقي رئيس الكونغو

2020/01/21 | 10:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي “التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس مع السيد فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في اطار مشاركة سيادته في “قمة أفريقيا بريطانيا” للاستثمار بلندن.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالكونغو الديمقراطية، […]

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