2020/01/21 | 10:31 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

انتقد المرجع الديني، حسن الموسوي، وصف الحكومة العراقية بـ"الابوية"، من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الموسوي في تغريدة على "تويتر"، اين الحكومة الأبوية يا سيد مقتدى، هل لديك اجابات...قطعا لا ".

وأضاف ان "الحكومة الأبوية التي قتلت الشباب..



الحكومة الابوية التي اهد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرجــع دينــــي يهاجــــم مقتـــدى الصــــــدر ويصفـــــه بــــ الجـــــاهــــل ..!!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرجــع دينــــي يهاجــــم مقتـــدى الصــــــدر ويصفـــــه بــــ الجـــــاهــــل ..!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).