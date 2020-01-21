استخبارات الكاظمية تلقي القبض على عصابة سرقت 63 كغم من الذهب

2020/01/21 | 10:31 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن اعتقال عصابة سرقت 63 كغم من الذهب في الكاظمية ببغداد.

وقالت الوزارة في بيان ان "مفارز مكتب الكاظمية التابعة الى مديرية مكافحة اجرام بغداد وبالاشتراك مع شعبة استخبارات الكاظمية تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين بعد 48 ساعة من ت...

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