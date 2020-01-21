2020/01/21 | 10:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة النزاهة، اليوم الثلاثاء، صدور أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين والموظفين في دائرة صحة الأنبار، لشبهة اختلاس قرابة مليار دينار.وذكر بيان للنزاهة تلقت وكالة صدى الاعلام، ان “محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة الأنبار أصدرت أوامر قبض بحق كل من المتهمين، المدير العام لصحة المحافظة سابقا، إضافة إلى مدير الحسابات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة: صدور أوامر قبض لمسؤولين وموظفين بصحة الأنبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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