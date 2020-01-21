سجال محتدم على تويتر بين أحمد البشير وابنة عبد الكريم خلف

2020/01/21 | 10:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وقع سجال في التغريدات بين مقدم البرامج الساخر أحمد البشير وابنة اللواء الركن عبد الكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، سارة عبد الكريم خلف بعد انتهاء الحلقة التلفزيونية الجدلية بين الإعلامي نبيل جاسم وخلف على قناة دجلة والتي أثارت ردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.ونشر البشير تويت ساخر […]

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