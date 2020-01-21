اللواء خلف: رئيس الوزراء وجه عمليات بغداد بفتح تحقيق فوري لملاحقة مطلقي الصواريخ على السفارة الامريكية

2020/01/21 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، بفتح تحقيق بشأن ...





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