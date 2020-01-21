الزوراء يرفع وتيرة استعداداته لموقعة بونيودكور

2020/01/21 | 10:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل فريق الزوراء بكرة القدم تحضيراته لمواجهة بونيودكور الأوزبكي يوم غد الأربعاء في ملحق دوري أبطال آسيا ،التي ستقام في ملعب بونيودكور في العاصمة الأوزبكية طشقند في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت بغداد.

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