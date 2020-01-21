صدور أوامر قبض لمسؤولين وموظفين بصحة الأنبار

2020/01/21 | 10:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة النزاهة، اليوم الثلاثاء، صدور أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين والموظفين في دائرة صحة الأنبار، لشبهة اختلاس قرابة مليار دينار.

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