برشلونة يستقر على ضم هداف الدوري الإنجليزي

2020/01/21 | 10:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن رغبة برشلونة في تدعيم خط هجومه، بضم بديل للويس سواريز المصاب، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.وأجرى سواريز عملية جراحية بالركبة، ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أشهر، ما يعني انتهاء موسمه مع البارسا.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الاسم المرشح لتعويض سواريز، هو الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم آرسنال.

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