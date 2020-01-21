الحكومةً المصرية تعوض أهالي النوبة

2020/01/21 | 10:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية –أقيمت امس الإثنين الموافق 20 يناير 2020مبمدنية أسوان احتفالية نشهد اليوم احتفالية “الوفاء بالوعد“ لتسليم التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من أهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، وقد بدأت بعرض فيلم تسجيلي تناول […]

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