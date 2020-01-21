2020/01/21 | 10:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في أستراليا الثلاثاء أنه تم فرض حجر على رجل في منزله بعدما ظهرت عليه عوارض وباء جديد يشبه المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) عقب زيارة للصين، في أول إصابة مشتبهة بالفيروس في البلاد.وأفاد المتحدث باسم دائرة الصحة في كوينزلاند أن الرجل عاد مؤخراً من مدينة ووهان وسط الصين، التي يعتقد أنها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول إصابة مشتبهة في أستراليا بالفيروس الصيني الجديد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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