2020/01/21 | 10:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب الجميع بدء برنامج The Voice Senior الذي يُعرض لأول مرة في الوطن العربي ويشارك في لجنته كلّ من نجوى كرم ملحم زين هاني شاكر وسميرة سعيد.وأشارت المصادر إلى أنّ لجنة التحكيم منسجمة جدًا خصوصًا أنّها تجمع مخضرمين في الفنّ والأخلاق، إلاّ أنّ نجوى تُسيطر على الأجواء خصوصًا أنّها تتمتع بشخصية فريدة من نوعها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجوى كرم هل تخطف الأضواء في The Voice Senior؟ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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