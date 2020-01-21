مفتي مصر يستقبل وفد واعظات ليبيا

2020/01/21 | 10:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي مفتي الجمهورية يستقبل وفد “واعظات ليبيا” ..ويشدد على ضرورة التوعية بخطر الأفكار المتطرفة استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ظهر امس الإثنين، وفد الواعظات الليبيات، وذلك بعد انتهاء فترة تدريبهن في الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، وتطلعهن إلى التعرف على تجربة دار الإفتاء في مواجهة التطرف والإرهاب […]

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