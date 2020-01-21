الحكيم والعامري: يجب تنفيذ مطالب المتظاهرين باختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة

2020/01/21 | 10:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، على ضرورة تنفيذ مطالب المتظاهرين باختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة.

وشدد اللقاء على ضرورة حفظ السيادة الوطنية العراقية ومناقشة الحاجة الملحة للقرار الوطني في هذه المرحلة على أن يكون نابعا من المصلحة العراقية، والتأكيد على ضرورة تنفيذ مطالب المتظاهرين الحقة باختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة واعادة هيبة الدولة وفرض القانون، واهمية التهيئة للانتخابات المبكرة.

وفيما يخص الملف الأمني، أكد الحكيم ضرورة الانتباه الى النشاط الداعشي عبر خلاياه النائمة ومواصلة الجهود لمواجهة عصابات داعش الارهابية وصولاً للقضاء على جميع اوكارهم للحفاظ على المنجز الامني الذي تحقق بتضحيات جميع العراقيين.

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