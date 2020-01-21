2020/01/21 | 10:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، استهداف السفارة الامريكية بالصواريخ ليلة أمس الاثنين، موجهاً بفتح تحقيق فوري.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "رئيس الوزراء أدان بأشد العبارات استهداف السفارة الأميركية بثلاثة صواريخ"، عاداً "استهداف السفارة جريمة تتعرض لها بعثة دبلوماسية على أرض العراق".

وأشار الى أن "عبد المهدي وجه قيادة عمليات بغداد والجهات ذات العلاقة الى التحقيق الفوري بالحادث وملاحقة الجناة".

وكانت خلية الاعلام الامني قد اعلنت سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا وسط بغداد.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقته "الغد برس"، اليوم الاثنين، ان "3 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد دون وقوع خسائر بشرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يدين استهداف السفارة الامريكية ويوجه بفتح تحقيق فوري) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يدين استهداف السفارة الامريكية ويوجه بفتح تحقيق فوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).